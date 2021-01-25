В России и мире

В Кремле объяснили, почему Путин не будет публично делать прививку от COVID-19

Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку от коронавируса публично, сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому не будет ставить прививку от коронавируса публично», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, так что фото и видео распространять не будут. «Президент значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины», - напомнил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что во вторник Владимир Путин намерен привиться от COVID-19. О каком препарате идет речь, не уточняется, это может быть одна из трех отечественных разработок.

Смотрите также Путин 23 марта сделает прививку от коронавируса

«После укола глава государства собирается продолжить работу», - уточнял Песков в понедельник.

В России в разной стадии испытаний находятся вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться «Спутником V» может любой россиянин.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. «КовиВак» основан на «убитом» вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.