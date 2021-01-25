Кремль надеется на рост темпов вакцинации от COVID-19 после прививки Путина

Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса, после решения президента Владимира Путина привиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», - сказал представитель Кремля.