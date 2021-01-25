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Сотрудника российского консульства в Страсбурге обвинили в краже велосипедов

Сотрудника российского генконсульства в Страсбурге обвинили в краже большого количества велосипедов. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель мэра города Ален Фонтанель, сообщают Вести.ру.

Местный чиновник написал на своей странице в Facebook, что у него украли электровелосипед. Вскоре он увидел объявление о продаже идентичного двухколесного транспорта на торговой площадке в Сети. К операции по поимке преступника были привлечены полицейские.

Фонтанель утверждает, что с этого же аккаунта были проданы около трехсот велосипедов, стоимость которых оценивается в сто тысяч евро. По его словам, россиянина якобы отпустили из-под стражи, и он сразу же вернулся на Родину, не явившись на второй допрос.

Генконсульство России в Страсбурге прокомментировало появившуюся информацию. В ведомстве отмечают, что их технический сотрудник действительно был задержан, но обвинение ему не предъявили, сообщает ТАСС. Отмечается, что доказательств преступлений также предоставлено не было.

В то же время французские СМИ распространяют информацию о том, что сотрудник российского генконсульства объявлен в розыск.