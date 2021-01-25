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Институт IT-омбудсмена могут создать в России

Бизнес предложил создать в России институт IT-омбудсмена. Инициативу выдвинула Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), пишет газета «Известия».

Предложение включили в проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли, рассказали в организации. Количество уголовных дел в отношении IT-бизнеса может вырасти на четверть в 2021 году из-за повсеместной цифровизации и роста количества госконтрактов в отрасли, ожидают в АПКИТ.

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации Николай Комлев, цифра проникает во все сферы экономики, поэтому все больше средств тратится на соответствующие проекты в финансовой сфере, медицине, госсекторе и других отраслях экономики. Там, где «крутится» крупный объем госсредств, больше поводов для проверок и злоупотреблений, считает он.

Правоохранительные и контролирующие органы все чаще интересуются чистотой проведения конкурсов по выбору IT-решений, реализацией госконтрактов, корректному использованию субсидий на разработку или внедрение, заметил Николай Комлев.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что ведомство включило предложение АПКИТ в проект второго пакета мер поддержки IТ-отрасли, документы направлены в правительство. В Минэкономразвития отметили, что в министерство поступила инициатива и она обсуждается.

По данным одного из собеседников издания, все предложения были финализированы, сейчас документы проходят согласование с федеральными органами исполнительной власти, их закрепление в виде нормативных документов ожидается в течение ближайших двух месяцев.