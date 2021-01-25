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МВД опровергло информацию о планах упразднить транспортную полицию

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о планах упразднить транспортную полицию.

Ранее в СМИ появилась информация, что на прошедшей в марте коллегии МВД рассматривался вопрос о возможной ликвидации транспортной полиции из-за якобы ее низких показателей в работе.

«Во время расширенного заседания коллегии МВД России по итогам работы за 2020 год вопросы упразднения транспортной полиции не обсуждались», - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата МВД России и обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта.