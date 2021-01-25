В России и мире

Число заболевших коронавирусом в мире выросло на 8% за неделю

Более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявили в мире на минувшей неделе. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

«В глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения менее чем о 3,3 млн новых случаев», - сообщили в ВОЗ. Заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 3% (за семь дней умерли более 60 тысяч человек), пишет ТАСС.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 15 по 21 марта в мире было зарегистрировано 3 291 060 заразившихся и 60 414 летальных исходов. По состоянию на 21 марта всего насчитывалось 122 536 880 случаев инфицирования и 2 703 780 случаев смерти пациентов.