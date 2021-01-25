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В петербургском парке нашли детский скелет

В петербургском парке найден детский скелет. Как сообщает «Фонтанка», юный житель города рассказал своей матери о страшной находке, которую он сделал во время прогулки с друзьями. Женщина сообщила о ней в полицию.

По информации издания, 23 марта после полудня в 74-й отдел полиции обратилась 42-летняя петербурженка, которая заявила, что ее сын и его приятели наткнулись на скелетированный труп в Южно-Приморском парке.

Полицейские, работавшие по этому сообщению, действительно нашли человеческие останки на территории парковой зоны, примерно в 500 метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. По информации издания, специалисты склоняются к тому, что они принадлежат ребенку.

По указанному адресу также работала следственно-оперативная группа. Найденные останки были без одежды, длина скелета - около метра. Пол установить пока не удалось. На экспертизу отправили четыре пакета, пластиковые бутылки и окурки, которые находились на месте обнаружения трупа. Проводится проверка.