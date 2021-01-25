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Замполиты появятся в Росгвардии

Главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников, создали в Росгвардии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вчера мной подписан приказ о создании главного военно-политического управления», - сказал директор Росгвардии Виктор Золотов в среду на итоговой коллегии Росгвардии.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал журналистам, что в мае 2020 года утвердили план мероприятий по созданию военно-политических (политических) органов и организации военно-политической (политической) работы в Росгвардии.

«В период с февраля по 2022 год планируют сформировать главное военно-политическое управление Росгвардии, отмечу, без увеличения его численности, разработать научно-теоретические и правовые основы работы, выстроить структуру, создать систему подготовки специалистов по указанному направлению в образовательных учреждениях Минобороны России и Росгвардии», - сказал Валерий Грибакин.

По его словам, до конца текущего года в войсках будут введены должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе.

«Поэтому правильно будет их называть не "политруки", а "замполиты"», - уточнил представитель ведомства.

Он рассказал, что военно-политическая (политическая) работа в войсках национальной гвардии будет представлять собой комплекс мероприятий агитационно-пропагандистской работы, психологических, культурно-досуговых и других мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня морально-политического и психологического состояния (МППС) военнослужащих и сотрудников, необходимого для успешного выполнения поставленных задач на укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках национальной гвардии.