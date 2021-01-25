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Кремль прокомментировал вопрос о своевременности вакцинации Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-главы Роспотребнадзора и депутата Госдумы Геннадия Онищенко, заявившего, что вакцинация главы государства не могла состояться в январе в виду отсутствия вакцин для большинства населения, сообщает РБК.

«Онищенко прав. Это действительно так. В январе производство было недостаточно для полного удовлетворения потребностей регионов, но и сам спрос увеличивается по нарастающей», — сказал Песков.

«Вот, допустим, Владимир Владимирович привился бы 2 месяца назад, а вакцин нет (для большинства населения — ред.) Ну и что? А тут, когда мы уже выходим на достаточно значимые параметры по производству, и как раз это будет главным базисом для масштабного вакцинирования», — сказал Онищенко.

Напомним, Путин привился от коронавируса в минувший вторник. Главе государства сделали первый укол, вторую инъекцию он получит через три недели.

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Вакцинировать от COVID-19 в России начали еще в прошлом году. Сначала прививки делали добровольцам, затем вакцинировать начали людей из группы риска: врачей, работников и учащихся школ и вузов, призывников, полицейских. Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января.