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Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии

Защита оппозиционера Алексея Навального заявила о том, что у него сильно ухудшилось самочувствие в колонии во Владимирской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Да, действительно, у Навального ухудшилось здоровье. С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», - сообщил адвокат Вадим Кобзев в среду.

Кобзев отметил, что в качестве медицинской помощи Навальному дали обезболивающее.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по «делу Ив Роше» на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

В середине марта стало известно, что Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу «Ив Роше».