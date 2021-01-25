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Путин рекомендовал органам власти регионов принять участие в праздновании 300-летия прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия прокуратуры России». Документ опубликован 24 марта на сайте нормативных актов.

В связи с предстоящим в 2022 году 300-летием прокуратуры президент постановил провести мероприятия, посвященные празднованию 300-летия прокуратуры России.

Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия прокуратуры России и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия прокуратуры России.