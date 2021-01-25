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Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор обсуждает изменения регулирования обработки персональных данных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей для обработки данных через собственную платформу или систему Роскомнадзора (единая информационная система, ЕИС), пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту приказа, пользователь может сам решить, через какую систему давать согласие. Если он выберет ЕИС, придется сообщить реквизиты паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Эта информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам. При этом какие данные должна запрашивать интернет-площадка, если пользователь выберет идентификацию через ее платформу сбора согласий, не уточняется.

Автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин отметил, что согласие на обработку данных будут собирать только с новых пользователей. Если платформы не будут соблюдать требование, им может грозить штраф до 100 тыс. руб.

Поправки в закон о персональных данных вступили в силу 1 марта. Если человек не даст согласие, а будет «молчать или бездействовать», то это не будет считаться согласием на публичное использование его данных. Если отдельного согласия на распространение не было получено, то считается, что оно запрещено. По новым правилам согласие требуется на каждое действие, например, передачу данных третьим лицам или публикацию в открытом доступе, пишет РБК.