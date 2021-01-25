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Россиянам рассказали о подорожании отдыха в Турции

Последний раз майские праздники в Турции российские туристы проводили в 2019 году. В сезоне-2021 отдых на тех же условиях обойдется им почти на 50% дороже из-за скудного выбора стран в связи с пандемией и роста курса валют по отношению к рублю, сообщил «Известиям» генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«В Анталье, например, средний чек сейчас составляет 50 тыс. рублей на человека. Тут сошлось много факторов. Турция — одна из немногих открытых стран. В Европу люди поехать не могут. А в России на майские праздники искупаться не получится. В результате турецкие отельеры, к сожалению, подняли цены. По сравнению с 2019 годом двух-трехзвездочные гостиницы подорожали на 20%, а люксовые «пятерки» — вплоть до 50%», — рассказал Александр Мкртчян.

В валюте, по его словам, чек на майские праздники вырос на 5-7%. «Туристы сейчас по-прежнему думают, что могут купить путевку в Анталью на двоих за 50 тыс. рублей, как это было в 2019-м. Но сейчас это цена за отдых одного человека. Хорошие отели стартуют по цене от 80 тыс. на двоих», — уточнил эксперт. Шанс сэкономить был только у тех, кто купил туры по акциям раннего бронирования, добавил он. Поездки обошлись им дешевле на 40%.

В то же время авиабилеты в Турцию не прибавили в цене по сравнению с прошлым годом. По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, средний чек для вылетов на майские праздники составил 22,3 тыс. рублей за билет в обе стороны. Это на 1% ниже, чем в 2019 году.