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В России и мире

Выпускные вечера в этом году могут пройти в очном формате

25.03.2021 11:20|ПсковКомментариев: 1

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что в текущем году выпускные вечера для школьников пройдут в традиционном формате, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

«Мы очень надеемся, что выпускные вечера с учетом требований Роспотребнадзора пройдут в очном формате, но будем смотреть за эпидситуацией, потому что для нас на первом месте здоровье выпускников, их родителей и учителей», - сказал Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, в настоящее время единицы школьников остаются на дистанционном формате обучения. Министр добавил, что все школы в России, в основном, учатся в очном формате.

Также министр просвещения сообщил, что в школах соблюдаются все санитарные меры, связанные с коронавирусом. «Мы ведем мониторинг и видим, что сегодня школы максимально эти меры соблюдают и каких-то серьезных опасений, вспышек на сегодняшний момент нет», - отметил он.

Сергей Кравцов напомнил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет в текущем году в июне. Министр добавил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация с коронавирусом позволяет организовать проведение экзамена в июне.

«Идет сейчас большая подготовительная работа в регионах совместно с Рособрнадзором. Также будет учтен тот опыт проведения ЕГЭ в прошлом году, когда не было никаких вспышек заболевания ни среди сдающих экзамены, ни среди организаторов, поэтому эти меры эпидемиологической защиты также будут реализованы», - сказал Сергей Кравцов.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.
ЕГЭ в 2021 году, как и в 2020-м, сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы. Для остальных школьников пройдут экзамены по русскому языку и математике.

Теги: #егэ #выпускники #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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