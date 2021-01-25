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Парад Победы пройдет в 28 городах России

Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах. 28 городах пройдет парад. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов», - сказал Шойгу.



Также глава Минобороны рассказал подробности запланированного на 9 мая парада в Москве. По его словам, в нем примут участие более 12,5 тыс. человек, 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.



Напомним, в прошлом году парад Победы, приуроченный к 75-летию, был перенесен с 9 мая на 24 июня - в этот день проходил парад Победы в 1945 году. Решение было связано с пандемией коронавируса. Из иностранных лидеров парад посетили президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.