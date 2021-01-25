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Карантин Алексея Навального в колонии закончился

Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании «‎Ив Роше», закончился, он вышел в отряд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову.

Фото: Павел Бедняков

«Сегодня первый день, как его перевели в отряд», - сказала адвокат.

Подробностей она не сообщила – большую часть дня Навальный общался с адвокатами. Ранее защитники рассказали о проблемах со здоровьем осужденного: по их словам, уже четыре недели у него болит спина и нога, диагноз неизвестен, а из лечения дают только ибупрофен.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.