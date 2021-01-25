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В России и мире

Владимир Путин пообещал расширить географию поездок после появления антител

25.03.2021 22:57|ПсковКомментариев: 0

Путина пригласили посетить Российскую государственную детскую библиотеку. На это он ответил, что намерен расширять географию рабочих поездок после появления антител. Вторую инъекцию вакцины Путин должен получить через три недели, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин, который сделал прививку от коронавируса COVID-19, заявил, что изучит эффект от вакцинации, а затем доложит о результатах. Об этом глава государства сказал во время встречи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе беседы директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина пригласила Путина посетить учреждение. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут», — сказал президент.

По его словам, после появления антител он намерен расширять географию своих рабочих поездок, среди которых, кроме прочего, будут визиты на культурные объекты, в библиотеки и прочее. «Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — заметил он.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Главе государства сделали первый укол, вторую инъекцию он получит через три недели. В Кремле не рассказали, какую из трех российских вакцин выбрал президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин не будет прививаться публично, перед камерами, поскольку ему это не нравится.

Песков уже несколько раз отвечал на вопрос о том, как себя чувствует Путин после вакцинации. Пресс-секретарь сообщал, что президент чувствует себя хорошо, но при этом отмечал, что слабость или повышенная температура после вакцинации от коронавируса фиксируется у отдельных граждан, однако многие переносят прививки без симптомов. «У некоторых привившихся действительно в первый вечер, первую ночь после прививки какая-то незначительная температура фиксируется, слабость. Это действительно есть, но далеко не у всех», — сказал Песков в ответ на вопрос, чувствовал ли президент Владимир Путин слабость после прививки.

Днем 25 марта Песков сообщил, что у Путина не появились побочные эффекты после вакцинации от COVID -19.

В декабре прошлого года Путин заявлял, что пока не сделал прививку от коронавируса, так как прислушивается к рекомендациям специалистов. Он объяснил, что пока вакцина не предназначена для людей его возраста (Путину 68 лет). «Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов», — сказал он.

Позднее Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V», а затем и «ЭпиВакКорона» для людей старше 60 лет.

Теги: #Путин #коронавирус #прививки
Источник: Псковская Лента Новостей
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