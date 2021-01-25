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Глава Еврокомиссии заявила о начале третьей волны COVID-19 в ЕС

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы находимся в начале третьей волны», - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Также глава ЕК подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения, сообщает «Интерфакс».

Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.