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В России и мире

Экспериментальный образец аппарата жидкостной вентиляции легких создали в России

26.03.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Экспериментальный образец аппарата искусственной жидкостной вентиляции легких разработали в России. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») Алексей Патрикеев.

«Наши специалисты продолжают вести активную работу по проекту, - цитирует его ТАСС. - На данном этапе требуется доработка экспериментального образца аппарата, после чего можно будет приступить к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания»

Аппарат разрабатывается специалистам Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в АО «Швабе» госкорпорации «Ростех») в сотрудничестве с коллегами из Фонда перспективных исследований и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

В рамках опытно-конструкторских работ удалось реализовать ряд оригинальных технических решений, направленных на обеспечение безопасности пациента в процессе искусственной жидкостной вентиляции легких в части профилактики баротравмы.

«Кроме того, был разработан, изготовлен и апробирован модуль охлаждения дыхательной жидкости экспериментального образца, позволяющий реализовывать режим сверхбыстрой управляемой гипотермии», - добавил Алексей Патрикеев.

Теги: #медицина #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
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