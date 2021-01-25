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Трагически погиб сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий

Сооснователь группы «Звуки Му», культуролог и журналист Александр Липницкий погиб в районе поселка Николина Гора в Подмосковье, сообщил «Дождь» со ссылкой на сообщение его жены Инны и сына Владимира.

По ее словам, 25 марта Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора и утонул. Ему было 68 лет.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист.

В разное время Липницкий вел программы о русском и зарубежном роке на Петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+) и радио «Финам FM».