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Кремль не намерен реагировать на обращение жены Навального

Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Навальная опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем, сообщает РИА Новости.

«Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила, что жалоб в отношении Навального не получала.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.