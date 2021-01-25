Кремль не намерен реагировать на обращение жены Навального

Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Навальная опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем, сообщает РИА Новости.
Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила, что жалоб в отношении Навального не получала.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.