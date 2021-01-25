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В России и мире

МВД предложило изменить российский паспорт

26.03.2021 16:15|ПсковКомментариев: 0

Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте. По новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Блинов

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.

Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав.

«‎По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта», — сказано в ней.

Кроме того, сейчас из-за недействительного паспорта трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг. «Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества», - отмечается в документе.

Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет дополнен текст памятки для его владельца, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ, ее заголовок звучит так: «Извлечение из положения о паспорте гражданина Российской Федерации». В ней упомянуто, что паспорт является основным документом гражданина страны, его обязаны иметь с 14 лет, по желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).

Согласно проекту постановления, памятка на 20-й странице будет дополнена напоминанием о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись, о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

В пояснительной записке необходимость изменения текста памятки обосновывается так: «Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации».

В записке также уточняется, что с точки зрения социально-экономических и иных последствий проект устранит правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Теги: #МВД #паспорт #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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