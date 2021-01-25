32 человека погибли при столкновении двух поездов в Египте. Еще более 60 пострадали, сообщает агентство «Говорит Москва».
Фото: «Говорит Москва»
ЧП произошло на юге страны в провинции Сохаг. В результате столкновения три вагона перевернулись. На место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.
Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а Минтранс — задержать машинистов обоих составов. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.