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Путин назначил нового главу Пензенской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области.

Документ вступает в силу со дня подписания.

«Ситуацией вы, конечно, владеете, цифрами владеете, это очевидно. Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?» - сказал Путин в ходе встречи, которая проходила по видеосвязи.

Олег Мельниченко подтвердил, что готов.

«Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более, Пензенская область — она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи», — сказал он.

Мельниченко заявил, что понимает, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать высокое доверие президента, и что «авторитет с должностью не передается», его надо заслужить.

Как отмечает РИА Новости, глава государства 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.

Ранее суд арестовал всех фигурантов дела Белозерцева, которого обвиняют во взяточничестве.

Всего по делу губернатора задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).