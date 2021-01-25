В России и мире

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры

Президент США Джо Байден пригласил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на первые крупные климатические переговоры своей администрации. Как передает AP, в США надеются, что на этих переговорах удастся сформировать и углубить глобальные усилия по сокращению вредного для климата загрязнения ископаемым топливом.

В администрации Байдена сообщили агентству, что президент стремится возродить созванный США форум крупнейших экономик мира по климату, который использовали Джордж Буш и Барак Обама. Всего на мероприятие, которое состоится 22 и 23 апреля, будет разослано 40 приглашений мировым лидерам.

Как отмечает «Московский комсомолец», проведение саммита будет выполнять предвыборное обещание Байдена. Кроме этого, форум приурочен к объявлению американской администрации о цели модернизировать экономику, чтобы резко сократить выбросы угля, природного газа и нефти.