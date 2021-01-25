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Аномально теплая погода ожидается на Северо-Западе России

Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше, - приводит его слова ТАСС. - На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России».

«Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», - добавил Роман Вильфанд.