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В России и мире

Спикер Госдумы назвал победы России причиной санкций Запада

28.03.2021 18:00|ПсковКомментариев: 2

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», - написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, эффективную политическую систему России, к примеру, обвиняют в недемократических решениях, хотя прошедшие выборы в США показали, насколько они далеки от тех стандартов, которые реализуются в нашей стране.

«Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России... В ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет», - цитирует спикера Госдумы РИА Новости.

Теги: #санкции #Госдума #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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