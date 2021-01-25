В России и мире

Врач заявил об эпидемии половой инфекции в России

В России началась эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерии Mycoplasma genitalium. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил уролог Евгений Греков.

«В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие. Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы. Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками», - посоветовал врач.

Также он рекомендовал проверять своих половых партнеров, потому что сейчас, по словам Грекова, эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась.