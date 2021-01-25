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В Госдуме призвали провести в этом году очные выпускные

Антикоронавирусные меры не должны стать преградой для проведения школьных выпускных вечеров в 2021 году, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Проводить надо. В этом есть насущная необходимость — показать и тем, кто будет выпускаться, и их родителям, и всей стране, что жизнь продолжается, что самое святое, ради чего приходит человек в этот мир, растет, проходит жизненный рубеж, определяется со своим будущим на предстоящую жизнь. Прятаться под ограничениями можно до бесконечности», - сказал парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом частичные ограничения нужны, считает депутат. К примеру, можно уменьшить число присутствующих на выпускном родителей. «Но подготовиться к этому, конечно, надо. Во-первых, защитить учителей — они должны привиться, защитить родителей по возможности. Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить».

Ранее в Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в июне. Эпидемическая ситуация позволяет избежать переноса сроков сдачи экзамена, подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов.