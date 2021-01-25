В Госдуме призвали провести в этом году очные выпускные

Антикоронавирусные меры не должны стать преградой для проведения школьных выпускных вечеров в 2021 году, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
При этом частичные ограничения нужны, считает депутат. К примеру, можно уменьшить число присутствующих на выпускном родителей. «Но подготовиться к этому, конечно, надо. Во-первых, защитить учителей — они должны привиться, защитить родителей по возможности. Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить».
Ранее в Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в июне. Эпидемическая ситуация позволяет избежать переноса сроков сдачи экзамена, подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов.