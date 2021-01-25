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Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале

Ведущая программы «‎Время покажет»‎ на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщает РИА Новости со ссылкой на соведущего женщины Руслана Осташко.

Фото: Илья Питалев

Он уточнил, что Стриженову отвезли в больницу на скорой. По словам Руслана Осташко, дальнейшего графика съемок пока нет.

«Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный»‎ , — заключил он.