Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщает РИА Новости со ссылкой на соведущего женщины Руслана Осташко.
Фото: Илья Питалев
Он уточнил, что Стриженову отвезли в больницу на скорой. По словам Руслана Осташко, дальнейшего графика съемок пока нет.
«Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный» , — заключил он.