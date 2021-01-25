В России и мире

Ушла из жизни главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Сегодня, 29 марта, не стало Татьяны Андросенко – главного редактора журнала «Мурзилка». Об этом сообщается на сайте журнала.

Фото: журнал «Мурзилка»

После тяжелой болезни на 75 году жизни скончалась генеральный директор – главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ «Российский детский фонд», кавалер ордена Почета Татьяна Андросенко.

​Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Андросенко руководила журналом «Мурзилка» – символом детства, легендой отечественной журналистики, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. За 97 лет существования «Мурзилки» в нем печатались почти все классики отечественной детской литературы: писатели, поэты, художники. Двери редакции всегда были открыты и для молодых, начинающих авторов. Руководить таким изданием – большая ответственность. Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать «Мурзилку» журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов.

Татьяна Андросенко уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Так же она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват территорий, где Татьяна Андросенко побывала с «Мурзилкой», огромен. Зачастую результатом таких поездок и встреч становились тематические выпуски журнала.

«Уход Татьяны Андросенко из жизни – большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах», - написали на сайте журнала.