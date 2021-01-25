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Второе высшее образование в творческих вузах могут сделать бесплатным

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила 29 марта проект федерального закона о втором высшем образовании для ряда творческих профессий на бюджетной основе.

С инициативой выступило Минкультуры России, предложив внести изменения в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации».

Если проект получит поддержку парламентариев Госдумы, россиянам представится возможность получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям бесплатно, пишет газета «Известия». Предполагается, что сделать это смогут режиссеры театра, кино и телевидения, дирижеры, композиторы, литературные работники, а также переводчики художественной литературы.

«Стоит отметить, что плата за учебу по творческим направлениям довольно высокая. Благодаря законопроекту люди, которые открыли в себе таланты и приняли решение освоить творческое направление, смогут поступить на бюджетное место», - отметил член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, перечень образовательных программ в области искусства, на которые будет распространяться данная норма, позже утвердит кабинет министров.