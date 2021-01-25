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В России и мире

Названы российские города с самыми бестактными жителями

30.03.2021 16:47|ПсковКомментариев: 0

Опрос показал, в каких российских городах проживают самые бестактные люди. Соответствующее исследование опубликовало агентства Zoom Market, передает РИА Новости.

Так, жители 21 российского города в возрасте старше 18 лет ответили на три вопроса: вмешиваются ли они в чужие разговоры, любят ли давать советы и всегда ли до конца дослушивают собеседника разговора.

Согласно полученным данным, на первом месте оказался Ростов-на-Дону, на втором и третьем — Воронеж и Сочи. Сразу за ними следуют Иваново и Белгород.

Москва, по результатам исследования заняла 20 место, на последнем расположился Владивосток.

В агентстве уточнили, что 86% жителей страны любят давать советы даже незнакомым людям, 23% респондентов заявили, что могут вмешаться в чужой разговор, а 67% опрошенных стараются дослушать собеседника до конца.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 31 человек
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