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Председатель СК России провел оперативное совещание

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание, на котором присутствовали первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители территориальных следственных органов. Основной темой совещания стало обсуждение состояния следственной работы в территориальных следственных органах за январь-февраль 2021 года, сообщили в ведомстве.

Александр Бастрыкин привел данные, согласно которым за два месяца текущего года в суд направлено 13 840 уголовных дел в отношении более чем 15 тысяч обвиняемых. Для рассмотрения по существу передано в суд 1 134 дела о преступлениях коррупционной направленности, 1 219 дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и 1 624 дела о преступных посягательствах на детей. На 7% увеличилось число расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Председатель СК отметил положительные результаты работы следственных управлений по Удмуртской Республике, республикам Ингушетия и Марий Эл, Владимирской, Костромской, Смоленской, Магаданской, Пензенской областям.

С учетом показателей работы за указанный период он заслушал доклады руководителей следственных управлений по Рязанской, Ивановской, Томской и Липецкой областям. В их работе центральный аппарат выявил различные недоработки, в том числе недостатки качества следствия, сокращение числа оконченных уголовных дел, длительные сроки расследования, снижение нагрузки на следователей. Состояние работы по указанным следственным подразделениям поставлено на контроль в центральном аппарате, добавили в ведомстве.

Также глава ведомства обратил внимание на необеспечение больных детей лекарствами в Орловской области, о чем недавно сообщалось в федеральных СМИ. Ему доложили, что в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по этому факту проводятся следственные действия, в том числе в администрации области, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Александр Бастрыкин поручил до конца дня доложить об установленных на данный момент обстоятельствах и продолжить выяснение причин произошедшего и лиц, причастных к этому.

В связи с происшествием в Республике Татарстан, где из-за взрыва бытового газа разрушилась часть дома, Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту. Ему доложили о расследовании уголовного дела в отношении медицинского работника, принимавшего решение отказать в госпитализации мужчины, действия которого впоследствии привели к трагедии. Председатель СК поручил подчиненным вновь обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями, и рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения. Руководителю следственного управления по Республике Татарстан поручено проанализировать практику принудительного лечения в регионе, оценив проблему комплексно.

С учетом имеющихся вопросов и большого количества обращений граждан, в том числе в указанных регионах, Александр Бастрыкин вернулся к вопросу создания информационного центра. Он подчеркнул, что «важно четко управлять потоком обращений, понимать тенденции по каждой территории. Я хочу поменять наше отношение к письмам и обращениям людей».

В завершение мероприятия он обратил внимание подчиненных на необходимость усиления координации работы Следственного комитета с оперативными службами, налоговыми органами, контролирующими структурами.

В работе региональных следственных подразделений сделан акцент на выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической направленности, в том числе в сфере реализации национальных проектов, расследовании преступных деяний, совершаемых в социально важных сферах общественной жизни (защита семьи и детства, прав детей-сирот, инвалидов, ветеранов, пенсионеров, трудовых прав граждан и охраны их здоровья), должностных злоупотреблений и халатности, экстремистской деятельности, преступлений в сфере информационных технологий, природопользования и охраны окружающей среды, а также ранее нераскрытых преступлений прошлых лет.

Руководителям следственных управлений в тех регионах, где наблюдается рост убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований, поручено совместно с правоохранительными органами, администрациями территорий и другими заинтересованными структурами проанализировать причины явления и наметить конкретные профилактические мероприятия с целью улучшения криминогенной ситуации.