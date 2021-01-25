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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных». По словам Константина Савенкова, это первая и на сегодняшний день единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных, пишет РИА Новости.

«В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные, - отметил он. - Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу».

Массовое производство этой вакцины планируют запустить в апреле.