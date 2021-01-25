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В России и мире

Депутаты подготовили вопросы к правительству об уровне жизни граждан

31.03.2021 08:12|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы намерены задать премьер-министру России Михаилу Мишустину вопросы о повышении качества жизни населения во время чтения ежегодного отчета правительства 21 апреля.

«Все вопросы, которые сегодня ставит правительству наша фракция, касаются повышения качества уровня жизни населения, прежде всего, увеличения доходов граждан, регулирования цен на продукты питания, индексации пенсий работающим пенсионерам», - рассказал первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.

В свою очередь, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов положительно оценивает работу правительства за последний год, пишет газета «Известия». По его мнению, в 2021 году кабинет министров должен уделить больше внимания социальной сфере.

«Уровень благосостояния людей продолжает снижаться. Поэтому мы хотим услышать от правительства, как оно будет исправлять эту ситуацию», - отметил парламентарий.

Кроме того, в Госдуме обеспокоены экономическими проблемами, с которыми России пришлось столкнуться в период пандемии коронавирусной инфекции. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев указал на необходимость вывода российской экономики из теневого сектора, в которым сегодня работает до 46% предприятий. Также он обратил внимание на высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес.

Теги: #правительство #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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