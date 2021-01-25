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В России и мире

Ученые нашли в грибах вещества-убийцы SARS-CoV-2

01.04.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Группа ученых из Южно-Уральского государственного университета с зарубежными коллегами нашла в плесневых грибах рода Aspergillus вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2. Эти соединения образует комплекс с протеазой (фермент, который отвечает за разложение белков и питание коронавируса) и РНК-репликазой (отвечает за размножение и привыкание к организму хозяина) и блокирует их активность.

«Мы исследовали плесневые грибы Aspergillus, которые являются натуральным продуктом. Это те же грибы, которые вызывают поражение легких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет. Это низколемокулярные соединения, всего лишь выделенные из плесени. Размножаться они не умеют», - отметил начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин.

По предварительным расчетам, препарат на основе этих соединений будет обладать сильным противовирусным действием и при этом будет менее токсичен, чем существующие лекарства, пишет газета «Известия». Теперь команде исследователей предстоит проверить прогноз в университете Дели in vitro, то есть на культурах ферментов. В университете Пернамбуку рассмотрят влияние концентрированных веществ на инфицированных животных.

Теперь у команды есть два года, чтобы продемонстрировать результат. Такое условие поставлено в рамках гранта стран - участниц БРИКС, выделенного ученым для создания эффективного лекарства от коронавируса. Объем финансирования проекта составит 5 млн рублей ежегодно, это поможет провести все необходимые испытания и использовать результаты исследования в практической медицине, сообщили ученые.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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