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Эксперт спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу - у многих уже будет иммунитет. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, из-за сезонности вируса число случаев заболевания COVID-19, вероятно, снизится всего лишь до сотен или даже единиц. Такие показатели не играют большой роли в масштабах страны, подчеркнул собеседник агентства.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости, - цитирует его РИА Новости. - Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится».

Он добавил, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.