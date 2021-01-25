В России и мире

Весенний призыв на военную службу стартует в России

Весенний призыв на военную службу стартует в России с 1 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы - один год. В ходе кампании будут реализованы противоэпидемические меры, в частности, к работе с призывниками допускаются только привитые сотрудники или с иммунитетом, всем новобранцам сделают тесты, пишет РИА Новости.

«Первого апреля начинается весенний 2021 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тысяч человек», - сказали в министерстве.

В весенний призыв прошлого года призвали на военную службу практически столько же граждан – 135 тысяч человек, в осеннюю компанию ряды Вооруженных сил пополнили 128 тысяч новобранцев.