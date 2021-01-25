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В России и мире

В Тбилиси устроили акции протеста из-за визита Владимира Познера

01.04.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где прошли акции протеста в связи с его визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.

В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.

Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали …протестующие», - информирует ТВ. На кадрах трансляции телекомпании видно, как телеведущий и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись, убедившись, что российские визитеры покинули страну.

Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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