В России и мире

Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП

Автомашина пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси в среду, 31 марта, сообщает РБК со ссылкой на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия».

Фото: источник РБК

В районе Волгоградского проспекта автомобиль «Дженесис» столкнулся с такси. Эта автомашина закреплена за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, его самого в машине не было. «Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — сообщил Дмитрий Песков.

Автомобиль выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. Материалы ДТП находятся в группе разбора, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. В результате дорожной аварии были повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь

По предварительным данным, за рулем правительственной машины находился водитель, которого недавно взяли на работу.

«Мы не предоставляем информацию о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП», — сказала советник управляющего делами президента Елена Крылова, отказавшись от дальнейших комментариев.