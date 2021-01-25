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Генпрокуратура призвала не отменять масочный режим в России

Представитель Генпрокуратуры просит Верховный суд РФ не отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает РИА Новости из зала суда.

Суд рассматривает коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые потребовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор.

«Доводы административного искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит», - сказала представитель Генпрокуратуры, выступающей в иске как независимая сторона.

Таким образом, она поддержала юриста Роспотребнадзора, которая указала, что данные правила изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан, а также назвала субъективными доказательства истцов.

«Не указан нормативно-правовой акт, который имеет большую силу и который данные правила нарушают», - отметила юрист, добавив, что услышала от другой стороны лишь эмоции.

Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и людей, переживших хирургическое вмешательство на лице. «Глухие люди читают по губам - мы лишили их такой возможности», - отметил юрист.

По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Он даже заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание - они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.