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Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника. По его словам, заявку в Нобелевский комитет могли направить представители Норвегии. Конкретные имена или организации при этом не называются.



Фото с официальной страницы Рамзана Кадырова в соцсети ВКонтакте

Тютюнник уточнил, что глава Чечни выдвинут на премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».

По уставу Нобелевского фонда кандидата могут выдвинуть члены парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, обладатели Нобелевской премии мира, члены советов организаций, награжденных Нобелевской премией мира, члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Ранее на Нобелевскую премию мира 2021 года выдвинули бывшего президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, оппозиционера Алексея Навального, президента России Владимира Путина, президента США Джо Байдена и движение Black Lives Matter. В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН.