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Первоапрельский розыгрыш закончился беспорядками в Бельгии

Шутка, распространенная в социальных сетях к 1 апреля, привела к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией на юге Брюсселя, пишут «Известия».

В начале марта в соцсетях распространялась информация о проведении в парке фестиваля La Boum, на который приглашены 200 ди-джеев со всей Европы. Участие в фестивале бесплатное, а для удобства людей организуют бесплатные автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама.

При этом в сообщениях присутствовал ряд указаний на шутку: дата «фестиваля» в разгар карантина - 1 апреля, имена ди-джеев были схожи с именами бельгийских политиков и министров. Так, в списке был некий Alexander 2-Kraux - намек на имя премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

Уже в конце марта на страницах «организаторов фестиваля» было опубликовано признание о шутке. Однако это не помогло, и в парке собрались несколько тысяч человек. Не дождавшись фестиваля, молодежь начала самостоятельно включать музыку и танцевать.

Полицейские призывали в мегафон собравшихся разойтись и указывали на злостное нарушение карантинных мер. В ответ «участники фестиваля» бросали в правоохранителей бутылки.

На место прибыла конная полиция, против собравшихся применили водомет. Правоохранители также задержали несколько человек, их общее число пока не известно.

На месте дежурят машины скорой помощи. Как минимум один полицейский был ранен.