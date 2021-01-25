В России и мире

Более 160 тысяч иностранных студентов пока не вернулись на учебу в Россию

По состоянию на конец марта 165 010 иностранных студентов, проходящих обучение в России, по-прежнему находятся за границей. Это чуть больше половины от общего количества иностранцев, числящихся в вузах страны. Всего их - 327 032 человека, рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Большинство студентов находятся в странах, границы с которыми еще закрыты. Но и поток учащихся из государств, пассажирское сообщение с которыми уже возобновлено, не велик, отмечают представители вузов. Например, в Томском государственном университете (ТГУ) обучается около трех тысяч иностранцев, пишет газета «Известия». До сих пор за границей находится примерно половина из них, возвращается лишь незначительное число студентов, рассказал проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков.

«Пока что приезжают до десяти студентов в неделю. Поток сдерживают сложность сбора документов, дороговизна билетов и опасения по поводу ковида», - считает эксперт.

В вузах предполагают, что в оставшиеся два месяца учебы с зарубежной «дистанционки» вернутся не многие.