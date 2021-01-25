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Реалити-шоу «Дом-2» снова вернется на ТВ-экраны россиян

Реалити-шоу «Дом-2» снова выйдет в эфир 19 апреля в 22:00. На этот раз на телеканале «Ю», сообщает РБК.



Скриншот заставки программы «Дом-2» на телеканале ТНТ

«Канал «Ю» и ООО «Солярис промо продакшн» заключили сделку на показ известного реалити-шоу «Дом-2». Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала.

Проект выйдет под названием «Дом-2. Новая любовь». Ведущие останутся прежними: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

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Напомним, 30 декабря 2020 года телеканал ТНТ показал финальный эпизод своего телепроекта «Дом-2. Город любви». После этого в холдинге «Газпром-медиа», которому принадлежит ТНТ, объявили о закрытии проекта, пояснив, что он стал убыточным.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году. За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей.