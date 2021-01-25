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В России и мире

В России озвучили срок, когда вакцину получит любой желающий

02.04.2021 15:53|ПсковКомментариев: 0

До июня всех желающих россиян можно будет провакцинировать от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля, сообщает РБК.

«По нашим оценкам, до июня можно провакцинировать всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал Кирилл Дмитриев.

Он также сообщил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. «Уже есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», — сказал глава фонда.

Вакцина, произведенная на зарубежных площадках, может поступать и в Россию, отметил Кирилл Дмитриев. По его словам, это может ускорить темп российской вакцинации.

Дмитриев указал, что «Спутник V» — одна из наиболее эффективных вакцин в мире, причем препарат создает защиту против всех известных до сих пор вариантов этого вируса. «Мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций», — рассказал он.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах. Производство «Спутника V» в России в настоящий момент ведется на семи площадках: Центр имени Гамалеи, «Биннофарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко», «Р-Фарм» и «Фармстандарт».

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, примерно столько же сделали первый укол, сообщил президент России Владимир Путин. В середине марта директор Центра имени Гaмaлеи Aлександр Гинцбург заявил, что в России вaкцину «Спутник V» получили уже около 7 млн человек.

Теги: #вакцинация #коронавирус #covid-19
Источник: Псковская Лента Новостей
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