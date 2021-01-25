В России и мире

Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые

Здание Капитолия США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских. «Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу», — сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

Журналистка Fox News Жаки Генрих рассказала, что синяя машина врезалась в заграждение возле здания Капитолия. Она также увидела, как на носилках уносят двоих людей, но не смогла разобрать — гражданских или полицейских. Аналитик телеканала NBC News Джейк Шерман, также оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что на территории Капитолия приземлился вертолет, передает «Лента.ру».