Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Жить экологично очень просто
в последний путь
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Международная акция 29 апреля
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 02.04.2021 21:050 Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые 02.04.2021 19:360 Путин и Лукашенко обсудили возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией 02.04.2021 15:530 В России озвучили срок, когда вакцину получит любой желающий 02.04.2021 13:580 Реалити-шоу «Дом-2» снова вернется на ТВ-экраны россиян 02.04.2021 08:009 В России научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
 
 
 
Самое популярное 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 31.03.2021 18:1013 Возмущенная псковичка вызвала полицию на ярмарку 02.04.2021 11:225 Он улетел, но обещал вернуться 31.03.2021 11:260 «Невероятный красавец»: телеведущий Борис Корчевников посетил Псков 30.03.2021 08:543 Интерактив: Бардак в почтовом отделении на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые

02.04.2021 21:05|ПсковКомментариев: 0

Здание Капитолия США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских. «Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу», — сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

Журналистка Fox News Жаки Генрих рассказала, что синяя машина врезалась в заграждение возле здания Капитолия. Она также увидела, как на носилках уносят двоих людей, но не смогла разобрать — гражданских или полицейских. Аналитик телеканала NBC News Джейк Шерман, также оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что на территории Капитолия приземлился вертолет, передает «Лента.ру».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 314 человек
02.04.2021, 21:050 Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые 02.04.2021, 21:030 Анастасиевская часовня рядом с мостом чувствует себя очень плохо - Александр Голышев 02.04.2021, 20:501 Армен Мнацаканян проконтролирует решение вопросов, волнующих островичей 02.04.2021, 20:120 Выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется в Пскове 28 апреля
02.04.2021, 20:110 Банк «Открытие» подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского марафона 02.04.2021, 19:520 В день рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова в «Михайловском» открыли цифровую выставку его работ 02.04.2021, 19:360 Путин и Лукашенко обсудили возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией 02.04.2021, 19:220 В Псковском районе наградили региональных победителей «Диктанта Победы»
02.04.2021, 19:143 «Акценты» Донецкого: Шлосберг «всё», маски навсегда и отель с башенкой 02.04.2021, 19:010 Ситуацию с галереей Петра Оссовского прокомментировал Александр Голышев 02.04.2021, 18:550 Псковский депутат-коммунист возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф 02.04.2021, 18:5013 Активисты Молодежного парламента попробуют силы в предвыборной кампании
02.04.2021, 18:460 Псковские спортсмены вошли в состав сборной СЗФО по борьбе панкратион 02.04.2021, 18:300 Более 150 баков отремонтировала компания «Экопром» в этом году 02.04.2021, 18:210 Проект «Российские истории» о достижениях соотечественников запустил Сбербанк 02.04.2021, 18:154 Псковский музей готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых
02.04.2021, 18:001 Александр Голышев: Палаты у Сокольей башни скоро вызовут восторг у псковичей и туристов 02.04.2021, 17:550 В Псковской области пройдет чемпионат по футболу на кубок губернатора 02.04.2021, 17:440 Жителя Дедовичей оштрафовали за побои 02.04.2021, 17:381 Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг
02.04.2021, 17:310 Более 1300 пачек сигарет нашли в вагоне на границе в Псковской области 02.04.2021, 17:261 Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея 02.04.2021, 17:172 На дне реки Великой в Пскове пробурят три скважины 02.04.2021, 17:150 Музыкальный диктант организуют в Пскове
02.04.2021, 17:050 Клиенты Delivery Club смогут воспользоваться бонусами от «СберСпасибо» 02.04.2021, 16:511 Дорожную разметку в Пскове полностью обновят до 16 августа 02.04.2021, 16:440 В Локне мужчину осудили за кражу денег с банковской карты 02.04.2021, 16:382 Гендиректор Псково-Изборского музея рассказал о зарплатах сотрудников
02.04.2021, 16:360 Жители Острова на 6 лет лишились свободы за продажу наркотиков 02.04.2021, 16:300 Новое здание прокуратуры открыли в Великих Луках 02.04.2021, 16:211 Сломавшийся грузовик мешает движению на улице Инженерной в Пскове 02.04.2021, 16:180 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 3 апреля
02.04.2021, 15:560 Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» 02.04.2021, 15:530 В России озвучили срок, когда вакцину получит любой желающий 02.04.2021, 15:443 Великолукская школьница победила в конкурсе эссе по поправкам в Конституцию 02.04.2021, 15:390 Молодые сотрудники пополнили ряды полицейских в Пскове
02.04.2021, 15:310 Входите, закрыто! 02.04.2021, 15:290 По просьбе жителей порховских деревень изменят расписание автобуса 02.04.2021, 15:250 Санаторий «Голубые озера» объявил акции на оздоровление и терапию 02.04.2021, 15:170 «Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова
02.04.2021, 15:090 Фотофакт: Светофор на Юбилейной в Пскове работает некорректно 02.04.2021, 14:574 Псковичам рассказали, сколько стоят похороны 02.04.2021, 14:490 Голышев: Порховская крепость и Гремячая башня будут переданы в лоно объединенного музея 02.04.2021, 14:440 Общественная палата и партия пенсионеров в Псковской области подписали соглашение
02.04.2021, 14:420 Незаконным признали обесточивание за долги котельной в Плюсском районе 02.04.2021, 14:331 Памятник детям войны может появиться в Пскове 02.04.2021, 14:260 «Родительское собрание» провели для осужденных в Пскове 02.04.2021, 14:1014 Вороны-псковички
02.04.2021, 14:100 Псковичи активно раскупают билеты на концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» 02.04.2021, 13:580 Реалити-шоу «Дом-2» снова вернется на ТВ-экраны россиян 02.04.2021, 13:341 «Музейный квартал» откроется в Пскове в августе 02.04.2021, 13:310 Банк «Открытие» выступил партнером Поморского лыжного марафона
02.04.2021, 13:163 Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове 02.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым 02.04.2021, 12:470 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области 02.04.2021, 12:420 Псковский театр драмы присоединяется к акции «Зажги синим»
02.04.2021, 12:331 Одиночный пикет как вид рекламы 02.04.2021, 12:260 Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы 02.04.2021, 12:190 Поисково-спасательный отряд Великих Лук отмечает 20-летие 02.04.2021, 12:040 Глава областного комитета по образованию попробовал сдать ЕГЭ
02.04.2021, 11:580 Новоржевец отделался обязательными работами за педофилию и хранение наркотиков 02.04.2021, 11:520 Круглый стол по продвижению региональных музеев начинает работу в Полибино 02.04.2021, 11:450 Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам под 2% годовых 02.04.2021, 11:420 Геннадий Иойлев: Трудовой договор - это гарантия соблюдения ваших прав
02.04.2021, 11:350 Пскович принес в финучреждение фальшивые 50 долларов 02.04.2021, 11:330 В половине случаев работники умирают от сопутствующих заболеваний — Геннадий Иойлев 02.04.2021, 11:280 ДТП произошло во дворе детской поликлиники на Петровской в Пскове 02.04.2021, 11:244 Еще пять человек скончались в Псковской области от коронавируса
02.04.2021, 11:225 Он улетел, но обещал вернуться 02.04.2021, 11:210 В два раза снизилась задолженность по зарплате в Псковской области 02.04.2021, 11:190 Кадры решают 02.04.2021, 11:101 «Подстрочник»: Что изменилось в Псково-Изборском музее с получением федерального статуса?
02.04.2021, 11:080 Пожар произошел в строящемся под Псковом социальном городке 02.04.2021, 11:060 Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Геннадием Иойлевым 02.04.2021, 10:582 В Пскове обсудили проект сохранения церкви Варвары Великомученицы 02.04.2021, 10:450 «Хайпожоры»: Политические прогнозы в Пскове. Как правильно попадать пальцем в небо
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.