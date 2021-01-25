В России и мире

«Сбербанк» рассчитал время начала третьей волны коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер, сообщает РИА «Новости».

По прогнозу аналитиков, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — число новых случаев увеличится на 198, до 8650. Затем количество инфицируемых будет расти в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.

Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.