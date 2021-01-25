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Российский военный спутник разрушился и пропал с орбиты

Военный спутник Минобороны России «Космос-2525» разрушился. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), опубликованные на сайте space-track.org, агрегирующем информацию о спутниках.

По данным сайта, с 1 апреля «Космоса-2525» больше нет на орбите. Минобороны не сообщало о назначении аппарата

Спутник был запущен с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в». После запуска он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Минобороны не делало официальных заявлений о назначении спутника.

Под общим названием «Космос» СССР, а затем Россия запускали спутники связи, а также научные и военные спутники, прототипы космических кораблей. Название «Космос» также получали оставшиеся на орбите зонды. Первый спутник «Космос» был запущен в 1962 году.

В начале февраля ракета-носитель «Союз-2.1в» совершила первый в 2021 году запуск, успешно выведя на расчетную орбиту военный спутник. Старт состоялся на космодроме Плесецк.